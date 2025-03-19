مسؤولة أممية: فشلنا في منع الإبادة الجماعية بغزة

وكالات

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن ما يحدث بغزة يهدف إلى التطهير العرقي في ما تبقى من فلسطين.

وأكدت ألبانيز، أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في القطاع، مشددة على أن النضال من أجل حقوق شعب غزة ضرورة أخلاقية.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن استيائه الشديد من الغارات الإسرائيلية على غزة، داعيا لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى المتبقين بغزة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الثلاثاء، إن غزة تعاني منذ عام ونصف، لافتا إلى أن إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لسكان 6% من القطاع.

وأكد حق في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأمم المتحدة تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن الحل يكمن في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأعرب حق، عن أمله في عودة الأطراف إلى المحادثات ووقف الأعمال العدائية في غزة، مؤكدا أن الحل الوحيد الآن هو وقف إطلاق النار في القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.