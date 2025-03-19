البث العبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين السياسي المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وكانت القناة 12 العبرية قالت نقلًا عن مصدر، أمس الثلاثاء، إن بن غفير اشترط للعودة للحكومة مشاركته في تهجير طوعي لأهالي قطاع غزة، والولايات المتحدة الأمريكية اعترضت.

وأرسل نتنياهو مؤخرًا مبعوثين لوزير الأمن القومي المستقيل بن غفير عرضوا عليه مليارات الشواكل مقابل عودته إلى الائتلاف الحكومي، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن محاولات نتنياهو إقناع بن غفير بالعودة للحكومة جاءت نظرًا لحاجته لتمرير الميزانية بالكنيست الإسرائيلي.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن بن غفير وضع شروطًا لعودته للحكومة من بينها العودة للقتال في قطاع غزة.