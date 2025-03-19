مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو لم يكن ينوي إنهاء الحرب بغزة

وكالات

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن وسيط إسرائيلي سابق، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يكن ينوي إنهاء الحرب في غزة.

وأوضح الوسيط الإسرائيلي السابق، أن استمرار الحرب يمكن نتنياهو من البقاء سياسيا رغما عن إرادة غالبية الإسرائيليين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ضابط إسرائيلي قوله، "استنتجنا مؤخرًا أن حركة حماس كانت تخطط لهجمات على قواتنا وتوغل مشابه لهجوم 7 أكتوبر 2023"، وفق زعمه.

وادعى الضابط الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رصد استعدادات لحماس لتنفيذ عمليات هجومية، مضيفًا "الجيش اتخذ إجراءات استباقية بدلًا من انتظار التأكد من جدية تهديدات حماس".

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 شخصًا.