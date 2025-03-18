الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب على متظاهرين احتجوا على استئناف القتال في غزة (فيديو)

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب على متظاهرين احتجوا على استئناف القتال في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن جندي احتياط إسرائيلي تعرض للضرب، قوله إن الشرطة استخدمت عنفًا جنونيًا لإسكات المتظاهرين.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ضربت وركلت المتظاهرين السلميين بوحشية.

המשטרה מפזרת בכוח רב הפגנה קטנה נגד המשך המלחמה במרכז ירושלים. צילום: @FreeJerusalem1 pic.twitter.com/b2tOWSbMLr — Yanal Jabarin ينال جبارين | ינאל ג׳בארין (@JbareenYanal) March 18, 2025

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث مواجهات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تفرق مظاهرة في القدس تطالب بوقف القتال في قطاع غزة.

ومن جانبه قال يورام كوهين الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتنكر لمسؤوليته وكل ما يفعله يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية والحزبية.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.