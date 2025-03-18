السعودية تدين القصف الإسرائيلي للأراضي السورية

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتنا واستنكارنا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سوريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت الخارجية السعودية، "ندين محاولات إسرائيل زعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع سابقة لجيش النظام السابق في محافظة حمص وسط سوريا.

وشنت إسرائيل، الثلاثاء، غارات جوية على منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أنها "مدافع شكلت تهديدًا على إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد ساعات من غارات جوية نفذتها طائرات إسرائيلية على بلدتَي جباب وإزرع في شمال محافظة درعا، ليل أمس الاثنين، قُتل خلالها 3 أشخاص وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية" تشمل "وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق"، وفق زعمه.