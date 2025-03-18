إعلان

إعلام عبري: نتنياهو سيعقد مشاورات لتحديد الأهداف الممكنة بغزة دون إيذاء الأسرى

11:42 م الثلاثاء 18 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية طارئة خلال الساعات الـ24 المقبلة بعد استئناف القتال التدريجي بغزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن هدف المشاورات رسم خريطة للأهداف الممكنة في قطاع غزة دون تعريض حياة الأسرى للخطر، لافتة إلى أن المؤسسة الأمنية أكدت أن جميع الضربات حتى الآن استهدفت مواقع ليس فيها أسرى.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية أكدت ضرورة أن يوضع في الاعتبار احتمال إيذاء الأسرى عند استئناف القتال، موضحة أن الحكومة قررت مواصلة قصف غزة ما لم تعط حماس إشارة واضحة على استعدادها للإفراج عن الأسرى.

وكشفت القناة العبرية، أن إسرائيل طالبت الوسطاء بإثبات وجود استعداد حقيقي وملموس لدى حماس للإفراج عن الأسرى.

وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن "هناك دائما عنصر غير معروف ولا يمكننا معرفة كل شيء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
حصاد أسوأ أيام رمضان في غزة: 419 شهيدًا و528 مصابًا في غارات إسرائيلية شنتها 100 طائرة