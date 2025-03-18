إعلام عبري: نتنياهو سيعقد مشاورات لتحديد الأهداف الممكنة بغزة دون إيذاء الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية طارئة خلال الساعات الـ24 المقبلة بعد استئناف القتال التدريجي بغزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن هدف المشاورات رسم خريطة للأهداف الممكنة في قطاع غزة دون تعريض حياة الأسرى للخطر، لافتة إلى أن المؤسسة الأمنية أكدت أن جميع الضربات حتى الآن استهدفت مواقع ليس فيها أسرى.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية أكدت ضرورة أن يوضع في الاعتبار احتمال إيذاء الأسرى عند استئناف القتال، موضحة أن الحكومة قررت مواصلة قصف غزة ما لم تعط حماس إشارة واضحة على استعدادها للإفراج عن الأسرى.

وكشفت القناة العبرية، أن إسرائيل طالبت الوسطاء بإثبات وجود استعداد حقيقي وملموس لدى حماس للإفراج عن الأسرى.

وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن "هناك دائما عنصر غير معروف ولا يمكننا معرفة كل شيء".