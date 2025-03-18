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حماس تثمن المواقف العربية وتطالب بالضغط على واشنطن

11:35 م الثلاثاء 18 مارس 2025

غزة

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وكالات

قالت حركة حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، "ندعو الدول الصديقة إلى الضغط على واشنطن لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل بقطاع غزة".

وثمنت حماس المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي.

ولفتت الحركة، إلى أن الاحتلال يهدد أمن المنطقة واستقرارها بارتكابه جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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