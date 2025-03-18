الحوثيون: غارات أمريكية تستهدف محافظة صعدة شمالي اليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، الثلاثاء، بأن عدوانا أمريكيا استهدف منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله" الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي وحققت إصابات مؤكدة.

وأكد سريع، أن الجماعة الموالية لإيران، ستوسع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة ما لم يتوقف العدوان على غزة، مشددا على أن الحوثيين سيسخرون كل قدراتهم وإمكاناتهم دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة في جنوب إسرائيل.

من جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل بسبب صاروخ أُطلق من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن "قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".

من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع إصابات خلال توجه المستوطنين إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.