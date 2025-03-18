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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لمحاصرة البيت الأبيض والبنتاجون

11:11 م الثلاثاء 18 مارس 2025

البيت الأبيض

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وكالات

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحاصرة البيت الأبيض ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) و"إيصال رسالة إلى القتلة بأن العالم لن يبقى صامتًا".

وقالت الجبهة الشعبية، إن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 أخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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