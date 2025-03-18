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الأمم المتحدة: إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لسكان 6% من غزة

11:05 م الثلاثاء 18 مارس 2025

فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة

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وكالات

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الثلاثاء، إن غزة تعاني منذ عام ونصف، لافتا إلى أن إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لسكان 6% من القطاع.

وأكد حق في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأمم المتحدة تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن الحل يكمن في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأعرب حق، عن أمله في عودة الأطراف إلى المحادثات ووقف الأعمال العدائية في غزة، مؤكدا أن الحل الوحيد الآن هو وقف إطلاق النار في القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

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