جوتيريش: مستاء بشدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مستاء بشدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا جوتيريش لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى المتبقين بغزة.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 أخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.