إعلان

جوتيريش: مستاء بشدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

11:03 م الثلاثاء 18 مارس 2025

أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه مستاء بشدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا جوتيريش لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى المتبقين بغزة.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 أخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الإفراج غير المشروط عن الأسرى اتفاق وقف إطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
حصاد أسوأ أيام رمضان في غزة: 419 شهيدًا و528 مصابًا في غارات إسرائيلية شنتها 100 طائرة