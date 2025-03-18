شولتس يعرب عن شعوره بقلق كبير إزاء الضحايا المدنيين في غزة

برلين - (د ب أ)

في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الفلسطيني، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا بالتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وبعد إجرائه محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين، قال شولتس اليوم الثلاثاء: "نشعر بقلق كبير إزاء الضحايا المدنيين في غزة بعد استئناف القتال هناك"، مضيفا أنه يشعر بقلق خاص حيال "الأسرى المتبقين، الذين تتألف المجموعة الأكبر منهم من حاملي الجنسية المزدوجة الإسرائيلية-الألمانية".

وتابع السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا يزال طلبي الواضح لحركة حماس هو: أطلقوا سراح الأسرى أخيرًا"، مشيرا إلى أهمية مناقشة المستقبل السياسي لقطاع غزة بشكل عام، معتبرًا أن خطة الجامعة العربية بهذا الخصوص، تشكل أساسًا جيدًا لذلك.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافًا في قطاع غزة بشكل مكثف في ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية، وذلك لأول مرة منذ بدء هدنة قبل شهرين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 400 شخص استشهدوا وأن مئات آخرين أصيبوا، وذكرت حركة حماس أن غالبية الضحايا كانوا من النساء والقُصّر وكبار السن.

وكانت الدول العربية أقرت مؤخرًا في القاهرة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتتضمن الخطة إزالة الأنقاض والبناء التدريجي للمساكن في غزة للسكان الفلسطينيين على مدار فترة تصل إلى خمس سنوات تقريبًا.

لكن العديد من الأسئلة، مثل تمويل الخطة والسيطرة على قطاع غزة مستقبلا، لا تزال دون إجابة، وفي مايو من العام الماضي، طالبت دول الجامعة العربية بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية.