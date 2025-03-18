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سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع سابقة لجيش النظام السابق بحمص

10:46 م الثلاثاء 18 مارس 2025

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لجيش النظام السابق بح

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وكالات

أفادت مصادر أمنية سورية، بأن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع سابقة لجيش النظام السابق في محافظة حمص وسط سوريا.

وشنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أنها "مدافع شكلت تهديدًا على إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد ساعات من غارات جوية نفذتها طائرات إسرائيلية على بلدتَي جباب وإزرع في شمال محافظة درعا، ليل أمس الاثنين، قُتل خلالها 3 أشخاص وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية" تشمل "وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق"، وفق زعمه.

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جيش النظام السابق بحمص غارات إسرائيلية المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي
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