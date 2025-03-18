رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا يلتقيان في قطر لبحث وقف النار مع المتمردين

داكار - (أ ب)

التقى رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا في قطر الثلاثاء، لإجراء أول محادثات مباشرة لهما منذ أن استولى متمردو حركة "إم-23" المدعومة من رواندا على مدينتين رئيسيتين في شرق الكونغو الغني بالمعادن في وقت سابق من العام الجاري، حسبما قالت حكومات الدول الثلاث.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك إن الاجتماع بين رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكدي ورئيس رواندا بول كاجامي لمناقشة التمرد تم بوساطة من قطر.

وجاءت هذه القمة بعد فشل محاولة سابقة لجمع حكومة الكونغو وقادة حركة "إم-23" لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في أنجولا اليوم الثلاثاء، وانسحب المتمردون أمس الاثنين بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة المتمردين.