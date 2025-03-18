زيلينسكي يؤيد مقترح ترامب وبوتين بشأن وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيدعم اقتراح نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضاف زيلينسكي، أن المحادثات بشأن أوكرانيا من دون كييف لن تحقق أي نتائج، مشيرًا إلى أن تحرير جميع أسرى الحرب الأوكرانيين سيكون وسيلة لروسيا لإظهار حسن النية في المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأوكراني، أن قوات حشد عسكرية روسية تقع بالقرب من منطقة سومي في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف فوري لإطلاق النار يشمل جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن ترامب اقترح وقفًا متبادلًا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين وأصدر أوامره للجيش الروسي بتنفيذه.

كما أبلغ بوتين، ترامب بأنه سيتم تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس الجاري، بحيث يشمل 175 أسيرًا من كل جانب، إلى جانب إعادة 23 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة كبادرة حسن نية.