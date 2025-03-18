شولتس باتفاق بويتن وترامب على وقف استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالهدنة المخطط لها لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها "خطوة أولى مهمة" على طريق تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وبعد إجرائه محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين، قال شولتس اليوم الثلاثاء، إن هذه الهدنة تمثل "خطوة أولى مهمة" على طريق التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على الاستعدادات الجارية لعقد هدنة بحرية (أي في البحر الأسود).

وشدد شولتس على أن "الخطوة التالية يجب أن تكون وقفًا كاملًا لإطلاق النار في أوكرانيا، وبأسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اقتراح هدنة جزئية وتدريجية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تعليق الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية لمدة 30 يومًا كمرحلة أولى، كما يجري التحضير لإجراء مفاوضات بشأن عقد هدنة في البحر الأسود، والتي من المفترض أن تفضي في النهاية إلى وقف كامل للأعمال القتالية.

وقال شولتس إن "الهدف من جميع الجهود يجب أن يتمثل في تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا"، مشددًا على ضرورة ألا يتم اتخاذ أي قرارات "فوق رؤوس" الأوكرانيين.

من جانبه، أكد ماكرون أن الخطوات الأولى يتم اتخاذها، لكن الهدف النهائي يجب أن يظل ثابتًا، وهو "تحقيق هدنة قابلة للقياس والتحقق، تحظى بالاحترام الكامل، إلى جانب إطلاق محادثات سلام تفصيلية وشاملة تضمن سلامًا مستقرًا ودائمًا مع الضمانات اللازمة".

وحذر ماكرون قائلًا: "بطبيعة الحال، لا يمكن تحقيق ذلك دون وجود الأوكرانيين على طاولة المفاوضات".