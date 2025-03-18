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اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب (فيديو)

10:14 م الثلاثاء 18 مارس 2025

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

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وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث مواجهات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تفرق مظاهرة في القدس تطالب بوقف القتال في قطاع غزة.

ومن جانبه قال يورام كوهين الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتنكر لمسؤوليته وكل ما يفعله يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية والحزبية.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

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