اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث مواجهات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب على قطاع غزة.

המשטרה מפזרת בכוח רב הפגנה קטנה נגד המשך המלחמה במרכז ירושלים. צילום: @FreeJerusalem1 pic.twitter.com/b2tOWSbMLr — Yanal Jabarin ينال جبارين | ינאל ג׳בארין (@JbareenYanal) March 18, 2025

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تفرق مظاهرة في القدس تطالب بوقف القتال في قطاع غزة.

ومن جانبه قال يورام كوهين الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتنكر لمسؤوليته وكل ما يفعله يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية والحزبية.

🛑 مظاهرات حاشدة في #تل أبيب للمطالبة بعقد #صفقة تبادل وإنهاء الحرب pic.twitter.com/Ky6ph1nT6k — Alquds Today القدس اليوم (@AlqudsT) March 18, 2025

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.