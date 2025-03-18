قيادي بحماس: مستعدون للتعامل مع مقترح ويتكوف شرط أن يكون جسرًا للمرحلة الثانية

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس) أسامة حمدان، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن "وقف العدوان مسألة سياسية ويجب الإعلان عن ذلك صراحة دون مواربة".

وأضاف حمدان، أن إسرائيل فشلت في الخروج من الاتفاق سياسيًا فقررت الخروج منه عسكريًا.

وأعلن أن حركة حماس مستعدة للتعامل مع مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف "شرط أن يكون جسرًا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع القيادي بحماس، "ويتكوف بدأ يعمل من أجل الخروج من اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لن تجري المفاوضات إلا تحت النار ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا بالقضاء على حركة حماس والتهديدات من قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".

وصرح نتنياهو، بأن إسرائيل عادت للحرب لأن حماس رفضت مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بإطلاق سراح الأسرى.

وفي وقتٍ سابق، قدم ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة عدة مقترحات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وبعض الجثث.

تضمن المقترح السابق إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين في يوم واحد، بينما نصت النسخة الجديدة على إطلاق سراح 5 أسرى أحياء خلال 10 أيام أو أكثر، بالإضافة إلى بعض الجثث. كما نص على استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا، بدءا من الأول من مارس الجاري بحيث تنتهي في 20 أبريل المقبل.