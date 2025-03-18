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الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحماس لمنع استئناف الحرب على نطاق واسع

09:41 م الثلاثاء 18 مارس 2025

غزة

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وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة، أن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة حماس"على أمل منع استئناف الأعمال العدائية على نطاق واسع".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، "مستعدون لاستمرار العمليات العسكرية إذا رفضت حماس تقديم تنازلات".

وفي السياق ذاته، قال النائب السابق لرئيس المجلس الأمني الإسرائيلي، إن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصلحة شخصية في استمرار الحرب.

وأضاف للصحيفة البريطانية، "لا شعور بالإلحاح لدى نتنياهو لوقف الحرب".

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حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس
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