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ترامب: اتفقت مع بوتين على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

09:30 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي بوتين

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثته الهاتفية اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت "جيدة جدًا ومثمرة".

وقال ترامب، بعد اتصاله مع بوتين، "سنعمل سريعًا للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع نظيره الروسي على وقف فوري لإطلاق النار يشمل جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب، "تمت مناقشة العديد من عناصر اتفاق السلام و الرئيسان الروسي بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب".

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن ترامب اقترح وقفًا متبادلًا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين وأصدر أوامره للجيش الروسي بتنفيذه.

كما أبلغ بوتين، ترامب بأنه سيتم تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس الجاري، بحيث يشمل 175 أسيرًا من كل جانب، إلى جانب إعادة 23 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة كبادرة حسن نية.

واتفق الرئيسان على تشكيل مجموعات خبراء للعمل على تسوية الأزمة الأوكرانية، إلى جانب بدء مفاوضات حول مبادرة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأسود.

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