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مسؤول إسرائيلي: خلافات داخل الأجهزة الأمنية بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة

09:27 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر أمني، الثلاثاء، إن هناك خلافات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة، مؤكدا أن المواقع المستهدفة لا تؤلم حماس كثيرا.

وأشار المصدر الأمني، أن من يعتقد أن الهجوم على غزة سيجعل حماس أكثر مرونة مخدوع، مشرا إلى أن هناك خلافات داخل الأجهزة الأمنية بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة.

وذكرت البث العبرية، أن قائد المنطقة الجنوبية أبلغ السلطات في غلاف غزة أن العملية العسكرية قد تستمر أسابيع.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته الجوية ويتأهب لعمليات برية ولقطع المياه عن شمال قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

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