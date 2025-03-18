حماس: ندعو أبناء أمتنا وأحرار العالم لحشد الطاقات تأييدًا لحقوق شعبنا

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان جديد اليوم الثلاثاء، جماهير الأمة العربية والإسلامية لمواصلة وتصعيد كل حراك مندد باستئناف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيانها، "ندعو أبناء أمتنا وأحرار العالم لرفع الصوت تنديدًا بجرائم الاحتلال والدعم الأمريكي له.. وللمشاركة في حصار سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية في العالم".

وأضافت الحركة، " ندعو أبناء أمتنا وأحرار العالم لرفع الأعلام الفلسطينية وحشد الطاقات تأييدًا لحقوق شعبنا.. ولتوحيد الجهود ضد عدوان الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد شعبنا".