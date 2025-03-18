نتنياهو: عدنا للحرب لأن حماس رفضت مقترحات ويتكوف لإطلاق سراح الأسرى

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لن تجري المفاوضات إلا تحت النار ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا بالقضاء على حركة حماس والتهديدات من قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".

وصرح نتنياهو، بأن إسرائيل عادت للحرب لأن حماس رفضت مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "نحارب في جبهات عدة ونقدر الدعم الأمريكي في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن".

وتابع نتنياهو، "ما حدث في قطاع غزة ليس إلا البداية"، مضيفًا: "سنواصل الحرب حتى تحرير كل الأسرى والقضاء على حركة حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل".

وأعلن أن الضغط العسكري شرط أساسي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقتٍ سابق، قدم مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة عدة مقترحات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وبعض الجثث.

تضمن المقترح السابق إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين في يوم واحد، بينما نصت النسخة الجديدة على إطلاق سراح 5 أسرى أحياء خلال 10 أيام أو أكثر، بالإضافة إلى بعض الجثث. كما نص على استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا، بدءا من الأول من مارس الجاري بحيث تنتهي في 20 أبريل المقبل.