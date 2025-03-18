إعلان

عبدالملك الحوثي: إسرائيل تضرب الفلسطينيين في غزة بالقنابل الأمريكية

08:59 م الثلاثاء 18 مارس 2025

عبد الملك الحوثي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن العدو الإسرائيلي استهدف بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الحوثي، أن إسرائيل أبادت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بمشورة أمريكية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي وحققت إصابات مؤكدة.

وأكد سريع، أن الجماعة الموالية لإيران، ستوسع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة ما لم يتوقف العدوان على غزة، مشددًا على أن الحوثيين سيسخرون كل قدراتهم وإمكاناتهم دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد 404 فلسطينيًا وإصابة 562 أخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الملك الحوثي القنابل الأمريكية قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
حصاد أسوأ أيام رمضان في غزة: 419 شهيدًا و528 مصابًا في غارات إسرائيلية شنتها 100 طائرة