عبدالملك الحوثي: إسرائيل تضرب الفلسطينيين في غزة بالقنابل الأمريكية

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن العدو الإسرائيلي استهدف بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الحوثي، أن إسرائيل أبادت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بمشورة أمريكية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي وحققت إصابات مؤكدة.

وأكد سريع، أن الجماعة الموالية لإيران، ستوسع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة ما لم يتوقف العدوان على غزة، مشددًا على أن الحوثيين سيسخرون كل قدراتهم وإمكاناتهم دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد 404 فلسطينيًا وإصابة 562 أخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.