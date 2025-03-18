إعلام عبري: الجيش يستعد لتوسيع عملياته ولقطع المياه عن شمال غزة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته الجوية ويتأهب لعمليات برية ولقطع المياه عن شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القصف على غزة يُستخدم كأداة ضغط لإجبار حماس على تخفيف مطالبها في المفاوضات.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن القصف سيتوقف في حال عودة حماس إلى محادثات "جدية"، فيما أوضح آخر أن إسرائيل أعدت عدة خيارات، من بينها هجوم بري، وربطت تنفيذها بتطور المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن تل أبيب تترقب تأثير الضربات الحالية قبل تصعيد الهجمات.

فيما، قالت صحيفة يسرائيل هايوم إن نتنياهو سوف يجري تقييما للوضع الليلة مع كبار المسؤولين الأمنيين.