ألمانيا تعتزم ترشيح وزيرة خارجيتها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية ألمانية أن برلين تعتزم الدفع بوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك كمرشح ألماني لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة 2025/26 .

وأفادت هذه المصادر بأن مجلس الوزراء الألماني وافق بالتمرير على قرار بهذا الخصوص بشكل فعلي.

ومن المقرر أن يتم انتخاب بيربوك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل يونيو المقبل، على أن تبدأ فترة ولايتها التي تستمر لمدة عام في سبتمبر المقبل.

وبحسب اتفاقات داخلية في الأمم المتحدة، تُعتبر عملية انتخابها إجراءً شكليا، ومع توليها المنصب الأممي، ستتنازل بيربوك عن مقعدها في البرلمان الألماني.

يُذكر أن منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يختلف عن منصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغله حاليًا أنطونيو جوتيريش، وتتمثل مهام رئيس الجمعية العامة في تنظيم وإدارة جلسات الجمعية.

ومن المقرر أن تقدم بيربوك في مايو المقبل برنامج عملها في نيويورك قبل انتخابها في يونيو، وقد تم وضع الإطار الأساسي لهذا البرنامج مسبقًا من قبل الدبلوماسية الألمانية البارزة هيلجا شميد، والتي كانت المرشحة الأصلية للمنصب، وكانت شميد رُشحت من قبل ألمانيا لهذا المنصب في سبتمبر 2024، إلا أن القرار اتُّخذ الآن لتعيين شخصية سياسية في هذا المنصب.

وفي حال انتخابها، ستحل بيربوك محل رئيس الوزراء الكاميروني الأسبق فيليمون يانج.

وذكرت المصادر الحكومية أن تقديم مرشح ألماني لهذا المنصب يعكس التزام ألمانيا القوي بدعم الأمم المتحدة، ومع تزايد حالات عرقلة القرارات داخل مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل ملحوظ.

ويُنظر إلى تولي شخصية سياسية ألمانية بارزة لهذا المنصب على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز فرص ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027/2028.

ووفقًا للاتفاقات الداخلية داخل الأمم المتحدة، فإن منصب رئيس الجمعية العامة في الدورة المقبلة مخصص لمجموعة "دول أوروبا الغربية وآخرين"، وبالنظر إلى الدور البارز الذي تلعبه ألمانيا في الأمم المتحدة، فقد حصلت برلين على حق الدفع بمرشح لهذا المنصب منذ فترة بعد اتفاق داخل المجموعة الإقليمية.

جدير بالذكر أن أغلب من شغلوا منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة السابقة كانوا ممن شغلوا مناصب وزراء الخارجية في بلادهم، أما بالنسبة لألمانيا، فإن آخر مرة شغل فيها ممثل ألماني منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت خلال حقبة الحرب الباردة؛ حيث تولى روديجر فون فيشمار، سفير ألمانيا الغربية لدى الأمم المتحدة، هذا المنصب عام 1980، بينما شغله بيتر فلورين، السفير السابق لألمانيا الشرقية، عام 1987.

