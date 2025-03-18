عمان تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وكالات

أدانت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، و اقتحامها مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، إن السلطنة تعرب عن استنكارها البالغ لهذا التصعيد غير المبرر والذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية العمانية على مواقف السلطنة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والداعية إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود يونيو عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.