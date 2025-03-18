إعلام عبري: بن غفير اشترط مشاركته بتهجير سكان غزة للعودة للحكومة وواشنطن اعترضت

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر، الثلاثاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير اشترط للعودة للحكومة مشاركته في تهجير طوعي لأهالي غزة وواشنطن اعترضت.

وكشفت مصادر، أن إسرائيل هددت حماس بأنها ستضم جزءا من قطاع غزة مقابل كل أسير يقتل، موضحة أن لا معلومات مؤكدة بشأن أماكن الأسرى، مؤكدين أن بعضهم قد يتعرض للخطر بسبب العودة للقتال.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تريد أن تعلن حماس استعدادها لإعادة الأسرى وتدرس خطوات لتصعيد العمليات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه لا يمكن معرفة أماكن احتجاز الأسرى في غزة بشكل مؤكد.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.