البث العبرية: نتنياهو ألغى جلسة حكومية بخصوص الأسرى الإسرائيليين

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى جلسة حكومية كان من المقرر عقدها الليلة بخصوص الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه ستكون هناك جلسة أخرى لمناقشة إعادة السياسي المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي.

وأرسل نتنياهو مؤخرًا مبعوثين لوزير الأمن القومي المستقيل بن غفير عرضوا عليه مليارات الشواكل مقابل عودته إلى الائتلاف الحكومي، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أول أمس الأحد.

وقالت الصحيفة العبرية، إن محاولات نتنياهو إقناع بن غفير بالعودة للحكومة جاءت نظرًا لحاجته لتمرير الميزانية بالكنيست الإسرائيلي.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن بن غفير وضع شروطًا لعودته للحكومة من بينها العودة للقتال في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بشكل متسارع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلنت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 مصابًا، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.