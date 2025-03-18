مسؤولون إسرائيليون: كل أسير بغزة يتعرض للخطر سيدفع باتجاه ضم أراض من القطاع

وكالات

قالت القناة 12 العبرية عن مصادر، الثلاثاء، إن لا معلومات مؤكدة بشأن أماكن الأسرى، مؤكدين أن بعضهم قد يتعرض للخطر بسبب العودة للقتال، مضيفة: "كل أسير بغزة يتعرض للخطر سوف يدفع باتجاه ضم أراض من غزة".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تريد أن تعلن حماس استعدادها لإعادة الأسرى وتدرس خطوات لتصعيد العمليات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه لا يمكن معرفة أماكن احتجاز الأسرى في غزة بشكل مؤكد.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.