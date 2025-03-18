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جيش الاحتلال: لا يمكن معرفة أماكن احتجاز الأسرى في غزة بشكل مؤكد

08:29 م الثلاثاء 18 مارس 2025

غزة

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وكالات
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه لا يمكن معرفة أماكن احتجاز الأسرى في غزة بشكل مؤكد.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن لا معلومات مؤكدة بشأن أماكن الأسرى، مؤكدين أن بعضهم قد يتعرض للخطر بسبب العودة للقتال، مضيفة: "كل أسير بغزة يتعرض للخطر سوف يدفع باتجاه ضم أراض من غزة".
وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تريد أن تعلن حماس استعدادها لإعادة الأسرى وتدرس خطوات لتصعيد العمليات.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

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