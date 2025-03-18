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الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

08:13 م الثلاثاء 18 مارس 2025

نبيل أبو ردينة

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وكالات

أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي، خصوصًا الإدارة الأمريكية، إلى التدخل لوقفه.

وفي الوقت ذاته، أدانت الرئاسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ "تصرفات حركة حماس غير المسؤولة".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح".

وأكد أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه وقف عدوانه بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

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