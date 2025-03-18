تهجير الفلسطينيين: ما الذي نعرفه عن تلك المحاولات تاريخيًا؟ (فيديو)

بي بي سي

مع تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة، وعدم التوافق على وقف مستدام لإطلاق النار حتى اللحظة، تعود أصداء مشروع ترامب لـ "تهجير الفلسطينيين"، للأروقة السياسية العربية والإقليمية والعالمية.

وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى الدول العربية التي توافق عدد منها على خطة مصرية تقترح إعادة إعمار غزة دون إخراج شعبها منها.

وبين حين وآخر، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات يصفها مراقبون بالمتناقضة بشأن أهدافه الحقيقية نحو القطاع الذي يريد ترامب تحويله إلى منطقة اقتصادية عالمية.

في التقرير التالي نستعرض أهم محاولات التهجير التاريخية التي واجهها الفلسطينيون.