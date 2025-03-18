بوتين لـ ترمب: تبادل 175 أسيرا بين الجانبين الروسي والأوكراني غدا

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومفصل حول الوضع في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم.

ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، اقترح ترامب وقفًا متبادلًا لاستهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين وأصدر أوامره للجيش الروسي بتنفيذه.

وأكدت موسكو أن الشرط الأساسي لمنع التصعيد هو وقف الدعم العسكري والاستخباراتي الأجنبي لكييف.

كما أبلغ بوتين نظيره الأمريكي بأنه سيتم تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس، بحيث يشمل 175 أسيرًا من كل جانب، إلى جانب إعادة 23 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة كبادرة حسن نية.

واتفق الطرفان على تشكيل مجموعات خبراء للعمل على تسوية الأزمة الأوكرانية، إلى جانب بدء مفاوضات حول مبادرة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأسود.

وفي سياق الحديث عن مبادرة ترامب للهدنة، أشار بوتين إلى "نقاط جوهرية" تتعلق بعدم قدرة كييف على التفاوض، كما لفت انتباه ترامب إلى الجرائم التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون بحق المدنيين في كورسك، مؤكدًا أن روسيا تضمن معاملة لائقة للجنود الأوكرانيين في حال استسلامهم.

واختتم الكرملين بيانه بالتأكيد على التزام بوتين وترامب بمواصلة الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك لإيجاد تسوية مستدامة للأزمة.