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بعد مكالمته مع ترامب.. بوتين يأمر الجيش الروسي بعدم استهداف البنية التحتية الأوكرانية

07:55 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للعمل المشترك على إيجاد سبل لحل الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن التسوية الأوكرانية.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين أيد مقترح ترامب بشأن تنازل متبادل لـ 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا عن توجيه ضربات للبنية التحتية، مؤكدا أن بوتين أصدر أوامر للجيش الروسي بذلك.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا في اتصال ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب وبوتين اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر سلام دائم، كما اتفقا على أن تبدأ محادثات إنهاء حرب أوكرانيا بشكل فوري.

وأوضحت ليفيت، أن الرئيسين تحدثا بشكل عام عن الشرق الأوسط كمنطقة تعاون محتملة لمنع الصراعات المستقبلية، مؤكدة أنهما اتفقا على أن إيران يجب ألا تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل.

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بوتين ترامب الجيش الروسي البنية التحتية الأوكرانية دميتري بيسكوف
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