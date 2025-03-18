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منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين

07:54 م الثلاثاء 18 مارس 2025

منظمة التعاون الإسلامي

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الرياض- (د ب أ)

طالبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بشدة استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن"، معتبرةً" أن ذلك يجسد امتدادًا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وحملت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة "في ذات الوقت المجتمع الدولي خصوصًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع إلى 404 قتلى و 562 مصابا.

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منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل الفلسطينيين حرب الإبادة في غزة
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