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الكرملين: موسكو وواشنطن ستشكلان مجموعات خبراء بشأن التسوية الأوكرانية

07:53 م الثلاثاء 18 مارس 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنازل متبادل لـ 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا عن توجيه ضربات للبنية التحتية، مؤكدا أن بوتين أصدر أوامر للجيش الروسي بذلك.

وأوضح بيسكوف، أن بوتين أبلغ ترامب باستعداده للعمل المشترك على إيجاد سبل لحل الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن التسوية الأوكرانية.

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دميتري بيسكوف الكرملين واشنطن التسوية الأوكرانية
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