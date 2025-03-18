البيت الأبيض: بوتين وترامب اتفقا على بدء محادثان إنهاء الحرب بأوكرانيا فورًا

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا في اتصال ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب وبوتين اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر سلام دائم، كما اتفقا على أن تبدأ محادثات إنهاء حرب أوكرانيا بشكل فوري.

وأوضحت ليفيت، أن الرئيسين تحدثا بشكل عام عن الشرق الأوسط كمنطقة تعاون محتملة لمنع الصراعات المستقبلية، مؤكدة أنهما اتفقا على أن إيران يجب ألا تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل.