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رئيس المحكمة العليا الأمريكية يرفض دعوات لعزل قاض أصدر حكما ضد خطط ترامب لترحيل اللاجئين

07:48 م الثلاثاء 18 مارس 2025

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس

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واشنطن- (أ ب)

في عرض غير عادي للصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، رفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الدعوات لعزل القضاة الاتحاديين بعد وقت قصير من مطالبة الرئيس دونالد ترامب بعزل قاض أصدر حكما ضد خططه لترحيل اللاجئين.

وقال روبرتس في بيان نادر: "منذ أكثر من قرنين من الزمان، ثبت أن العزل ليس ردا مناسبا على الخلاف بشأن قرار قضائي، وإن عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودة لهذا الغرض".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء، وصف ترامب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبرج بأنه "مثير للمشاكل ومحرض على إثارة المشاكل". وكان بوسبرج قد أصدر مؤخرا أمرا بمنع رحلات الترحيل بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر استند إليه ترامب لتنفيذ خططه.

وتابع ترامب على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "لم يفز بأي شيء! لقد فزت لعدة أسباب، في تفويض شامل للغاية، لكن مكافحة الهجرة غير الشرعية ربما كانت السبب الأول لهذا الانتصار التاريخي".

وأضاف "أنا أفعل فقط ما أرادني الناخبون أن أفعله. هذا القاضي، مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبرت على المثول أمامهم، يجب أن يستبعد!!!"

وصعد منشور ترامب من صراعه مع القضاء الذي كان أحد القيود القليلة التي تكبح الأجندة الشرسة لإدارته.

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رئيس المحكمة العليا جون روبرتس دعوات لعزل قاض خطط ترامب لترحيل اللاجئين
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