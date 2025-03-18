بعد قصف غزة.. هجوم صاروخي من اليمن على إسرائيل "فيديو"
وكالات
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة في جنوب إسرائيل.
من جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل بسبب صاروخ أُطلق من اليمن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن "قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".
من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع إصابات خلال توجه المستوطنين إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.
وان حدثتني عن النخوة والعروبة والقوة أقل لك هناك حيث #اليمن ارض البطولات#إعلام_العدو— فاطمة الشيخ ( حساب بديل ) (@AlshykhFat6879) March 18, 2025
وسائل إعلام إسرائيلية :
إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه #إسرائيل
بارك الله في يمننا المرابط الحُر ..
اللهم زلزل الأرض من تحت بني صهيون .#الحوثيين#غزة_الفاضحة#غزه_تحت_القصف#فلسطين#حماس pic.twitter.com/eLAGJ7i3yH
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