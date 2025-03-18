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بعد قصف غزة.. هجوم صاروخي من اليمن على إسرائيل "فيديو"

07:41 م الثلاثاء 18 مارس 2025

هجوم صاروخي على إسرائيل-أرشيفية

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وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة في جنوب إسرائيل.

من جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل بسبب صاروخ أُطلق من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن "قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".

من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع إصابات خلال توجه المستوطنين إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.

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هجوم صاروخي من اليمن إسرائيل قصف غزة
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