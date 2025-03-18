"امتدت لساعتين ونصف".. انتهاء المكالمة بين ترامب وبوتين

وكالات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وبدأت المكالمة عند الساعة الخامسة بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق كتب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو في منشور على منصة "إكس": "يحدث الآن: الرئيس ترامب حاليًا في المكتب البيضاوي يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. المكالمة تسير على نحو جيد ولا تزال جارية".

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب إلى الصحفيين فور انتهاء المكاملة، حسب البيت الأبيض.