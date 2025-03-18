إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

وكالات

دوت صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وعدة بلدات في جنوب إسرائيل، مساء اليوم، وسط تقارير عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الإنذارات جاءت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق جنوب البلاد بسبب التهديد الصاروخي.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نجح في إسقاط الصاروخ قبل وصوله إلى إسرائيل.