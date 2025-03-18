الاتحاد الأوروبي يأسف لانهيار وقف إطلاق النار

وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، كذلك مقتل المدنيين، والأطفال، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

ودعا الاتحاد، إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية، وضبط النفس والسماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية، كما طالب حركة حماس بالإفراج "الفوري" عن الأسرى.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة. وقال إنه لا يستطيع نشر أفراد بعثته بمعبر رفح حاليا.