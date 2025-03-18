إعلان

الاتحاد الأوروبي يأسف لانهيار وقف إطلاق النار

07:02 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، كذلك مقتل المدنيين، والأطفال، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

ودعا الاتحاد، إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية، وضبط النفس والسماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية، كما طالب حركة حماس بالإفراج "الفوري" عن الأسرى.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة. وقال إنه لا يستطيع نشر أفراد بعثته بمعبر رفح حاليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار غزة القصف الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب