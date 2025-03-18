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الجيش اللبناني يتسلّم هبة من جمعية أمريكية لدعم مهمته في جنوبي لبنان

06:56 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الجيش اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

تسلّم الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم في اللواء اللوجستي في جبل لبنان، هبة من جمعية سبريت أوف أمريكا (روح أمريكا) تضمنت نحو 70 بيتًا جاهزًا لدعم مهمة الجيش في جنوبي لبنان.

وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إنه "أُقيم في اللواء اللوجستي حفل تسلّم هبة من جمعية سبيريت أوف أمريكا تتضمن نحو 70 بيتًا جاهزًا لدعم مهمة الجيش في الجنوب، بحضور قائد اللواء اللوجستي ممثًلا لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وممثلين عن الجمعية".

وأشار البيان إلى أن هذه الهبة تشكّل "المرحلة الأولى ضمن سلسلة مراحل تشمل كميات كبيرة من العتاد والمقومات التقنية واللوجستية".

وأعرب العميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي عن "تقديره العميق لهذه المبادرة التي ستعزز جهود الجيش ضمن إطار الانتشار والتمركز في المناطق الجنوبية".

يذكر أن الجيش اللبناني يعزز انتشاره في جنوب لبنان لترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم، بعد الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

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الجيش اللبناني تسلّم هبة جمعية أمريكية لبنان
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