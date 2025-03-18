كرواتيا وألبانيا تعززان التعاون العسكري مع كوسوفو

بريشتينا- (د ب أ)

وقعت كوسوفو وألبانيا وكرواتيا اتفاقا لتعميق التعاون العسكري بينهما، مع التركيز على التدريبات المشتركة، وتعزيز القدرة على التنسيق، والتعاون في صناعة الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية الألبانية اليوم الثلاثاء.

ويمثل الاتفاق، الذي وقعه وزراء الدفاع من الدول الثلاث الواقعة في جنوب شرق أوروبا، خطوة نحو تعزيز الروابط الأمنية الإقليمية، حيث تمد كرواتيا وألبانيا، وهما عضوان في حلف الناتو، يد العون إلى كوسوفو، التي تواجه ضغوطا من صربيا.

ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، الذي تم إعلانه في عام 2008.

وتواجه كوسوفو أيضا عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب حكومة رئيس الوزراء ألبين كورتي، التي تنظر إليها واشنطن وبروكسل على إنها تتبنى نهجا قاسيا ضد المؤسسات الصربية الناشطة في البلاد.

وعقدت المحادثات بين وزير الدفاع إيفان أنوسيتش من كرواتيا، ونظيره بييرو فينجو من ألبانيا، وإيوب مقدونيتشى وزير الدفاع بكوسوفو.

وقال وزير الدفاع في كوسوفو: "نحن ملتزمون بمواجهة أي تهديد أو خطر يسعى لزعزعة استقرار المنطقة".

وتلقت كوسوفو، التي يبلغ قوام قوات الأمن بها حوالي 5 آلاف فرد، تدريبا عسكريا محدودا من كرواتيا، حيث تلقى عدد صغير من قوات كوسوفو التدريب هناك.

ولا تزال بعثة قوات كوسوفو بقيادة الناتو مسؤولة عن الأمن الداخلي والخارجي لكوسوفو. وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، بعد ما يقرب من عقد من الزمان، بعد أن أجبرت الضربات الجوية لحلف الناتو القوات الأمنية الصربية على الانسحاب.