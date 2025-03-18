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العراق يدين العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

06:45 م الثلاثاء 18 مارس 2025

العدوان الإسرائيلي

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بغداد- (د ب أ)

أدان العراق اليوم الثلاثاء تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة التي أسفرت عن استشهاد 404 فلسطينيا وإصابة 562 آخرين.

ووصف بيان لوزارة الخارجية العراقية هذا العدوان بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأن حكومة العراق تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الوحشية".
وجدد البيان وقوف العراق الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة ".

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العدوان الإسرائيلي غزة العراق
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