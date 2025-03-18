إعلان

البيت الأبيض: الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين يسير بشكل جيد

06:40 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (د ب أ)

يجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً للمرة الثانية منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.

وقال دان سكافينو، نائب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، في منشور على منصة إكس : "الاتصال الهاتفي يسير بشكل جيد، ولا يزال جاريا".

ويدعو الرئيس الأمريكي إلى إنهاء سريع للحرب الروسية في أوكرانيا، وأبرم اتفاقا مع كييف بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو ما لم تقبله موسكو بعد.

وتحدث ترامب، الذي أكد على علاقاته الجيدة مع زعيم الكرملين على الرغم من الاحتجاجات الدولية، مع بوتين آخر مرة في فبراير الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وبوتين البيت الأبيض دونالد ترامب فلاديمير بوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب