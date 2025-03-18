البيت الأبيض: الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين يسير بشكل جيد

واشنطن- (د ب أ)

يجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً للمرة الثانية منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.

وقال دان سكافينو، نائب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، في منشور على منصة إكس : "الاتصال الهاتفي يسير بشكل جيد، ولا يزال جاريا".

ويدعو الرئيس الأمريكي إلى إنهاء سريع للحرب الروسية في أوكرانيا، وأبرم اتفاقا مع كييف بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو ما لم تقبله موسكو بعد.

وتحدث ترامب، الذي أكد على علاقاته الجيدة مع زعيم الكرملين على الرغم من الاحتجاجات الدولية، مع بوتين آخر مرة في فبراير الماضي.