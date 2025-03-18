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جانتس يدعو نتنياهو لعدم إقالة رئيس الشاباك

06:39 م الثلاثاء 18 مارس 2025

جانتس

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو الكنيست المعارض بيني جانتس، دعوته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم إقالة رئيس جهاز الشاباك والسماح له بمواصلة أداء مهامه.

كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن السبب الحقيقي وراء إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، يعود إلى ملحق سري في التحقيقات لم يُنشر بعد، ويتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن إيصال إسرائيل إلى أحداث السابع من أكتوبر.

وأشارت القناة إلى أن هذا الملحق قد يكون له تداعيات سياسية وأمنية كبيرة، خاصة في ظل التوترات الداخلية حول إدارة الحكومة للأزمة الأمنية الأخيرة.

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