واشنطن بوست: قصف غزة تكتيك تفاوضي

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القصف على غزة يُستخدم كأداة ضغط لإجبار حماس على تخفيف مطالبها في المفاوضات.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن القصف سيتوقف في حال عودة حماس إلى محادثات "جدية"، فيما أوضح آخر أن إسرائيل أعدت عدة خيارات، من بينها هجوم بري، وربطت تنفيذها بتطور المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن تل أبيب تترقب تأثير الضربات الحالية قبل تصعيد الهجمات.

في الأثناء قالت صحيفة يسرائيل هايوم إن نتنياهو سوف يجري تقييما للوضع الليلة مع كبار المسؤولين الأمنيين.