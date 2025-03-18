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البيت الأبيض يعلن عن إجراء اتصال بين ترامب وبوتين

05:55 م الثلاثاء 18 مارس 2025

ترامب وبوتين

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واشنطن- (أ ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بدآ اتصالا هاتفيا كان متوقعا على نطاق واسع ، في الوقت الذي تتطلع فيه الإدارة الأمريكية إلى إقناع الزعيم الروسي بالموافقة على اقتراح وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما كمسار محتمل من شأنه أن يؤدي لإنهاء الحرب.

ويأتي الاتصال الهاتفي اليوم الثلاثاء بعد أن وافق مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي على الاقتراح الأمريكي خلال محادثات جرت في السعودية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متشككًا في مدى استعداد بوتين للسلام مع استمرار القوات الروسية في قصف أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال تساوره الشكوك في أن يكون الرئيس بوتين مستعدا للسلام مع استمرار القوات الروسية في قصف أوكرانيا.

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